"Riorganizzare aree e parcheggi nel mercatino di Viale Garibaldi"

La riorganizzazione del mercatino di Viale Garibaldi al centro dell’interpellanza presentata da Patrizia Flandoli, Roberto Centi e Giorgia Lombardi, consiglieri Comunali del Gruppo LeAli a Spezia/ Alleanza Verdi Sinistra.

"Nel corso degli ultimi anni lo storico Mercatino di Viale Garibaldi ha subito un progressivo ridimensionamento sia sul piano qualitativo che quantitativo dell’offerta commerciale – dicono i consiglieri di opposizione – si tratta di un fenomeno che sta contraddistinguendo i mercati ambulanti in tutta Italia e che ha più concause, ma che nel caso specifico del Mercatino storico spezzino non ha visto interventi di carattere programmatico-organizzativo da parte della Giunta comunale". Il gruppo LeAli a Spezia, negli anni passati, ha avanzato idee, progetti e proposte per la riqualificazione del settore commerciale cittadino "ed anche per il Mercatino, riscontrando però una chiusura da parte dell’Amministrazione comunale; sono stati segnalati i problemi e i disagi che subiscono settimanalmente i residenti della zona interessata dal Mercatino, costretti a spostare le auto per liberare aree e stalli previsti per banchi ambulanti che da tempo non occupano gli spazi loro assegnati (ad esempio nel controviale di viale Amendola)".

Flandoli, Centi e Lombardi chiedono quiindi al sindaco e l’assessore competente "una relazione dettagliata e aggiornata sul numero ed ubicazione degli stalli disponibili nell’area del Mercatino; degli stalli oggetto di concessione agli operatori mercatali e di quelli effettivamente utilizzati in base alle rilevazioni del servizio Commercio; una riorganizzazione e razionalizzazione delle zone del mercato riposizionando gli ambulanti ancora presenti e rendendo disponibili nuovi posti auto"