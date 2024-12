Riomaggiore Il Comune dice no alla chiusura della banca

Il Comune di Riomaggiore conferma la propria preoccupazione per la decisione di Banco Desio di chiudere la filiale locale: sebbene la banca abbia annunciato il potenziamento dei servizi digitali, dell’assistenza telefonica e delle filiali di prossimità, la mancanza di un presidio fisico sul territorio pone interrogativi sulla continuità del servizio bancario, essenziale per una comunità attiva e turisticamente rilevante come Riomaggiore. Il Comune sta dialogando attivamente con Banco Desio al fine di mantenere il punto Bancomat, considerato cruciale per assicurare un minimo di operatività bancaria. "Continueremo a confrontarci con la banca – dice la sindaca Fabrizia Pecunia – per garantire questo servizio essenziale. I piccoli borghi mete di turismo internazionale, devono poter offrire un’accoglienza di qualità, che si misura anche e soprattutto attraverso la disponibilità di servizi fondamentali. È indispensabile trovare soluzioni concrete per tutelare i bisogni dei cittadini e preservare l’immagine del nostro territorio".