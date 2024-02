Rinviato lo show della Follesa

La produzione dello spettacolo ‘Ti posso spiegare’, di e con Katia Follesa, previsto giovedì 4 aprile al Teatro Civico, ha comunicato il rinvio della data a venerdì 12 aprile (sempre alle 21) per sopravvenuti impegni televisivi della protagonista. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, mentre per il rimborso dei biglietti sarà possibile con le seguenti modalità: per chi ha acquistato il tagliando su Vivaticket, la procedura di rimborso avviene tramite la piattaforma stessa; per chi, invece, ha acquistato il biglietto al botteghino del Teatro Civico, è possibile richiedere il rimborso presentandosi alla biglietteria con il tagliando e l’Iban per l’accredito entro giovedì 4 aprile. Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al botteghino, con ingresso da via Carpenino, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19), o contattare il numero di telefono 0187 727521 o inviare una mail a [email protected].