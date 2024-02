Rinviate le tre feste di Carnevale

Tre feste di Carnevale rimandate a cause del maltempo. Innanzitutto quella di oggi, il Carnevale alla Chiappa programmata al campo Brunetti nel pomeriggio, per la quale deve ancora essere fissata una data. Per quanto riguarda domani, invece, per le avverse condizioni meteo il Comune ha deciso di spostare i festeggiamenti del Carnevale Spezzino a domenica 18 febbraio, mantenendo lo stesso programma, dall’allestimento del villaggio in piazza Brin alle 10 alla sfilata che dalle 14.30 raggiungerà piazza Verdi. E così, allo stesso modo, la festa di Carnevale in programma per questa domenica a San Terenzo dalle 14.30 alle 16.30, viene rinviata a domenica 18, con le solite modalità e le solite variazioni logistiche del traffico e della sosta (chiusura dalle 14.30 alle 18, nel tratto compreso tra Bagnara e lo stabilimento balneare Colombo; il divieto di sosta sul lungomare sarà invece dalle 13 alle 18 nel tratto compreso tra piazza Brusacà e parco Shelley).