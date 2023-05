Rimesso in funzione l’ecocompattatore dimenticato

Meglio tardi che mai. È stato inaugurato ieri nel Centro di raccolta dei rifiuti di via Greti di Durasca a Follo l’ecocompattatore dedicato alla plastica. Acquistato grazie a un contributo regionale, e dimenticato da oltre cinque anni nel magazzino comunale, il dispositivo è stato finalmente installato e messo in funzione, pronto ad accogliere i rifiuti in Pet che saranno conferiti dai cittadini. I residenti potranno usufruire del nuovo macchinario utilizzando la propria tessera sanitaria, ma senza ottenere alcuna premialità diretta, come accade in altre parti d’Italia: il Comune guidato dal sindaco Rita Mazzi ha deciso infatti di introdurre un ‘premio’ di mille euro al raggiungimento del millesimo contenitore inserito nell’eco compattatore, che sarà erogato all’Istituto comprensivo scolastico follese per sostenere le spese relative alla realizzazione di uno spettacolo teatrale degli alunni volto. Spettacolo anch’esso volto alla sensibilizzazione su temi a carattere ambientale. Il Comune inoltre organizzerà almeno tre visite guidate all’interno del Centro di raccolta, riservate agli alunni delle scuole follesi, così da sensibilizzare le giovani generazioni al corretto smaltimento dei rifiuti.