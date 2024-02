"Riflessioni sulla fede dei padri: ciclo di incontri in Val di Vara"

Le parrocchie di Cassego, Scurtabò e Valletti, in alta Val di Vara, organizzano anche quest’anno, in concomitanza con il periodo della Quaresima, un ciclo di incontri dedicati quest’anno al tema ’La fede dei padri’ Gli incontri, che sono iniziati lo scorso venerdì, si tengono il venerdì sera alle 20.30 nella sede del doposcuola di Cassego, in via Provinciale 150, e sono aperti a tutti.

Venerdì prossimo verrà trattato il tema “La Didaché: Ignazio e le lettere, Policarpo”, quindi venerdì 8 marzo sarà invece la volta dei “Padri apologisti: Giustino e Ipolito”. Gli incontri conclusivi sono previsti

il 15 e il 22 marzo.