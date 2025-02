Rifiuti, sequestrato un autocarro

Gli agenti del Nucleo decoro e tutela ambientale della Polizia locale hanno sequestrato un autocarro per trasporto illegale di rifiuti edili, verbalizzando sanzioni per oltre 13mila euro. Il mezzo è stato fermato in via delle Pianazze, con alla guida il proprietario, titolare di una ditta individuale. Gli accertamenti hanno evidenziato gravi irregolarità: la ditta non risultava iscritta all’Albo nazionale dei Gestori ambientali, mentre l’autocarro non era stato sottoposto alla revisione. Il mezzo è stato successivamente trasportato alla pesa dell’isola ecologica degli Stagnoni, dove è stato rilevato un notevole sovraccarico. Inoltre, per il trasporto dei rifiuti non era stato compilato il formulario, un’omissione punita con una sanzione amministrativa di 3.200 euro.

Le indagini hanno permesso di risalire anche al produttore dei rifiuti, il titolare di una ditta edile impegnata in lavori all’interno di un’abitazione in via Sarzana. Entrambi i soggetti, sono stati diffidati a smaltire i rifiuti secondo le disposizioni di legge e a presentare la documentazione attestante il corretto conferimento entro 15 giorni. Una volta adempiuto all’obbligo, saranno tenuti al pagamento di una sanzione di 6.500 euro ciascuno. In caso di mancata ottemperanza, la normativa prevede la denuncia all’autorità giudiziaria, con conseguente rischio di arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda variabile tra 2.600 e 26.000 euro. Su disposizione del pm, l’autocarro è stato posto sotto sequestro e si aggiunge agli altri nove veicoli già rimossi dalla circolazione dalla Polizia locale per prevenire il ripetersi di illeciti ambientali sul territorio comunale. "Un impeno quotidiano per stroncare nel nostro territorio il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti" dice l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri.