Rifiuti meccanici accatastati nel piazzale, denunciati i titolari di un'autofficina

Santo Stefano Magra, 6 marzo 2024 – I carabinieri forestali denunciano titolari di un’autofficina per deposito e gestione illecita di rifiuti: elevate anche due sanzioni per un totale di oltre mille euro.

I militari, dopo un'attività programmata nell’ambito della campagna 'controllo autodemolitori', hanno effettuato un sopralluogo in un’officina meccanica a Santo Stefano Magra, durante la quale hanno rilevato la presenza di numerosi rifiuti meccanici (blocchi motore, marmitte e altro), componenti di carrozzeria, pneumatici usati, plastica ed oli esausti tutti stoccati sul suolo e sparsi sul piazzale dell’azienda.

In alcuni punti erano presenti contenitori colmi di parti usurate depositate in recipienti costruiti artigianalmente e privi di indicazioni sia sulla qualità del rifiuto che sulla sicurezza. Infine è stata accertata la presenza di quaranta autoveicoli (alcuni dei quali sprovvisti di parti meccaniche e di carrozzeria) e tre ciclomotori relativamente ai quali è in corso ulteriore attività d’indagine.

Dalla verifica del registro di carico e scarico dei rifiuti è risultato che non erano stati annotati quelli presenti al momento del controllo. I due titolari sono stati quindi denunciati per i reati di deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti, e attività di autodemolizione in assenza di autorizzazione. I militari hanno anche notificato due sanzioni amministrative per un importo totale di oltre mille euro per avere tenuto in maniera incompleta il registro di carico e scarico dei rifiuti.

Marco Magi