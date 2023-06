Rifiuti, le tariffe più basse "Le nostre sono le bollette meno care della Liguria"

Le tariffe dei rifiuti di Follo continueranno a restare basse. Apprivata infatti dal consiglio comunale la delibera presentata dall’assessore Francesco Ratti, nel’ambito dell’ultimo bilancio di previsione dell’amministrazione Mazzi. "Ci saranno azioni importanti che non comporteranno aumenti di imposte – dice l’assessore al Bilancio – Al contrario ci sarà una diminuzione della Tari per famiglie e imprese, senza dimenticare i servizi: vogliamo garantire sempre un buon livello, nonostante le criticità di questi due anni post pandemia e non solo. I cittadini di Follo continueranno a ricevere a casa le bollette meno care della Liguria. Riuscire a mantenere pressochè invariata la tariffa sui rifiuti, disciplinata dalla Legge, la quale impone di coprire con la tariffazione i costi che il comune sostiene per l’igiene del territorio, è stato un grande risultato". Infatti nonostante l’impennata dei costi "la tassa rifiuti vedrà nel complesso una contrazione di circa quasi l’1% – ha spiegato l’amministratore – grazie alla gestione del servizio e all’equilibrio tra le utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio". Un risultato raggiunto anche per gli ottimi risultati raggiunti con la differenziazione del rifiuto: "Nel 2015 la raccolta differenziata era ferma al 19%, balza al 90,2% nel 2020 e si consolida oggi all’85,8% risultando oltre 20 punti sopra il limite regionale"