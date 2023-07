Rievocazione Il Dragun di Camogli arriva alle Grazie

Dopo l’amarcord di ieri a Monterosso, con l’arrivo oggi alle Grazie, il Dragun di Camogli si posiziona per il grande salto: la navigazione a remi verso l’isola Gorgona per rievocare la campagna ottocentesca dei 100 giorni per la pesca delle acciughe. Il primo omaggio – l’alzaremi davanti al Varignano, alle 11,45 – sarà ai palombari del Comsubin in ricordo del loro prodigarsi per il recupero dei feretri dopo la frana nel cimitero di Camogli. Poi, con la scorta della goletta Pandora, l’ingresso nell’insenatura accompagnato da un mezzo della Guardia Costiera e da effetti speciali: getti d’acqua di un rimorchiatore del porto e dell’eco battello della Sepor, suono delle campane della chiesa e delle sirene delle navi all’ormeggio. Alle 21 ai giardini proiezioni sulla missione, sulla pesca, la salagione delle acciughe e sul santuario dei cetacei. Al Cantiere della Memoria mostra documentaria sul Dragun e la pesca notturna con le lampare. Il 7 il ritorno alle Grazie del Dragun dopo la sosta in Gorgona, degustazioni di acciughe (su prenotazione alla Pro Loco (338 1731764 O 339 8990001) e concerto del gruppo Illustri cugini. L’8 luglio alle 17,30 lezione di salagione in piazza delle acciughe a cura della Pro Loco, degustazioni di prenotazione e performance ‘Poesie e canzoni nel vento’ a cura dell’associazione Nadar.