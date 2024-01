Ricorso di Moretti, sentenza il 29

Il giudice del lavoro del tribunale della Spezia Marco Viani, pronuncerà il prossimo 29 gennaio la sentenza in merito alla nota vertenza che vede Emanuele Moretti, comandante della polizia locale a Roma, opposto al Comune della Spezia per la nomina del comandante Francesco Bertoneri. Nell’udienza di lunedì scorso le parti si sono nuovamente scontrate con Moretti, presente in aula, difeso dall’avvocato di fiducia Daniele Granara che ha sostenuto la bontà della richiesta del suo assistito. Il Comune della Spezia era invece rappresentato dall’avvocato civico Stefano Carrabba. Il ’botta e risposta’ è andato avanti per oltre un’ora. Oggetto del contendere questa volta il secondo incarico a Bertoneri di comandante della polizia locale della Spezia, quello del luglio 2022, quando il sindaco Peracchini è stato rieletto.

Il Consiglio di Stato l’11 ottobre 2022 aveva stabilito l’illegittimità del procedimento seguito per la prima nomina del comandante Bertoneri. Il Comune ha però rinunciato al ricorso in Cassazione, in quanto quella sentenza non ha alcuna efficacia sulla seconda nomina. La pensa diversamente l’avvocato Granara, che ne sostiene l’illegittimità. L’amministrazione comunale è invece fiduciosa che il ricorso di Moretti venga dichiarato inammissibile dal giudice. Questo perché per quanto riguarda il secondo incarico di Bertoneri, Moretti non avrebbe presentato una seconda istanza di mobilità, e non avrebbe neppure fatto ricorso in sede amministrativa. Sarebbe stato il Tar, quindi, il destinatario del ricorso e non il giudice del lavoro. Il verdetto arriverà il 29 gennaio.

Massimo Benedetti