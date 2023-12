Riconoscimento al giornalista. Federico Rampini

Il tradizionale Gran Gala al teatro degli Impavidi ha chiuso la XI edizione del premio letterario internazionale poesia, narrativa, saggistica C’ittà di Sarzana’, organizzato dall’associazione culturale ’Poeti solo poeti poeti’. Hanno presentato la serata Susanna Musetti, presidente del premio, Marisa Vigo, presidente di giuria, e Giuseppe di Liddo, vice presidente presente la sindaca Cristina Ponzanelli. Durante la serata c’è stato il collegamento streaming da New York del giornalista e scrittore Federico Rampini, premiazioto per il suo ultimo saggio ’America’, vincitore dela sezione Giornalista d’Autore, mentre Andrea Scanzi ha vinto il premio della critica con il libro ’E pensare che c’era Giorgio Gaber’. Gli organizzatori ringraziano "il vice presidente Giuseppe di Liddo per l’impeccabile regia, la presidente di giuria Marisa Vigo, i giurati Patrizia Birtolo, Marco Sicari, Paolo Annale, Marilena Chieli Tomei, Bruno Brundisini, Danilo Campanella, Andrea De Manincor, Bonomi, Stefano Fissi, Giovanna Tatò, Giulio Girondi, Giada Scandola, Viviana Sgorbini, Manuel Bonomo, Nora Basucci, Marta Riotti, Roberto Castigliane, Roberto Mosi, Fabrizio Staffoni, Ludovico Gierut, Valentina Motta, Antonio Valentino, Valeria Maione", oltre ai vincitori e ai partecipanti tutti. Si ringraziano il pittore Giovanni Lorenzetti, Antonella Bernardini, Roberto Castiglione, Andrea de Manincor, la bellissima valletta Giulia, la voce recitante Marcella Tundo, Amedea Guastini, Daniele Passeri. Come ogni anno l’associazione ha riservato una somma per scopi filantropici: quest’anno di libri e materiale didattico per la scuola Dante Alighieri della Spezia. La serata è stata trasmessa anche su Youtube.