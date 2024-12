Richiesti camerieri e agenti immobiliari

Le proposte pubblicate agli sportelli dei Centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 CAMERIERE. Agriturismo ricerca cameriere. Contratto a chiamata, si richiedono età inferiore a 24 anni o superiore a 55, esperienza, conoscenza lingua inglese. Periodo di lavoro: aprile-ottobre 2025. Zona Calice al Cornoviglio. Offerta 57500.

1 APPRENDISTA CARROZZIERE. Carrozzeria ricerca apprendista, sarà formata per carteggiatura e smontaggio e rimontaggio pezzi di carrozzeria auto. Contratto d’apprendistato professionalizzante. Orario di lavoro: 8-17. Zona La Spezia. Offerta 57484.

INSTALLATORE ELETTRICO. Installazione e manutenzione impianti ed automazioni in ambito industriale come in ambito civile. Disponibilità a lavori in ore straordinarie feriali, festivi e prefestive esperienza minima di 10 anni. Diploma conoscenza pc e lingua inglese. Orario 8-17, tempo determinato 3 mesi, prolungabili e trasformabili a tempo indeterminato. Zona Santo Stefano. Offerta 57467.

AGENTE IMMOBILIARE. Agenzia immobiliare ricerca addetto allo sviluppo del portafoglio clienti nel settore immobiliare, ricerca immobili da acquisire, contatto con nuovi potenziali clienti. Inserimento in azienda con contratto di lavoro dipendente (part-time o full-time), o partita iva. Zona La Spezia. Offerta 57448.

5 CAMERIERI. Ristorante ricerca 5 camerieri. Si richiedono esperienza, conoscenza lingua inglese a livello intermedio ( B1 griglia cv europeo). Tempo determinato stagionale, indicativamente aprile-novembre 2025. Si chiede disponibilità full-time con orario da definire. Si offre alloggio per personale residente fuori provincia. Zona Vernazza. Offerta 57385