Riccò del Golfo, in centinaia alla fiaccolata per ricordare Saida

Riccò del Golfo (La Spezia), 24 maggio 2024 – In centinaia sono scesi per le strade di Riccò del Golfo per ricordare Saida Mammouda, la donna uccisa lunedì mattina a coltellate dal marito. L’uomo poi è tolto la vita.

Tante persone, tantissimi giovani e molte donne che hanno intonato cori e slogan. L’ennesimo femminicidio che stavolta ha scosso la tranquillità del piccolo borgo in provincia della Spezia. Di origini tunisine, Saida era diventata cittadina italiana la vigilia di Natale del 2022. Una cosa di cui andava molto fiera. Il marito Hichem Ben Fattoum, 50 anni, anche lui tunisino, operaio edile con qualche trascorso con la giustizia, non aveva invece ricevuto la cittadinanza italiana. Vivevano in Italia da una ventina d’anni e da dieci abitavano a Riccò. Il sindaco Loris Figoli li aveva aiutati dando loro un alloggio comunale e anche economicamente.

L'iniziativa spontanea della fiaccolata è nata da un gruppo di mamme di Riccó del Golfo, insieme all'associazione Non Una di Meno. Il corteo ha toccato tutti i luoghi della vita di Saida, per terminare sotto quella che è stata la sua casa. I suoi due figli, al momento, si trovano in un altro comune accuditi da un familiare.