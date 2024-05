Omicidio-suicidio di Riccò, il garante per l’infanzia chiede di annullare il corteo

Riccò del Golfo (La Spezia), 24 maggio 2024 – “Una iniziativa inopportuna”. Così il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Liguria Guia Tanda definisce la fiaccolata, in realtà un corteo, che si terrà questa sera a Riccò del Golfo in memoria di Saida Hammouda, la donna uccisa dal marito a coltellate lunedì mattina. L'uomo si è poi tolto la vita.

Tanda invita gli organizzatori ad annullare la manifestazione. La manifestazione "rischia di mettere in uno stato di ulteriore disagio i due bambini figli della coppia. In questa terribile vicenda due minori hanno perso in modo atroce entrambi i genitori e occorre ricostituire intorno al loro un clima il più possibile sereno, vista la situazione che stanno vivendo. Continuare a mantenere alta l'attenzione su questa tragedia e, dunque, indirettamente anche su di loro, non li aiuta verso il recupero di una situazione di serenità ed equilibrio che si preannuncia, comunque, lungo e complesso”.

L'iniziativa spontanea è nata da un gruppo di mamme di Riccó del Golfo, in provincia della Spezia, insieme all'associazione Non Una di Meno. La partenza del corteo è prevista alle 19.30 e toccherà tutti i luoghi della vita di Saida, per terminare sotto quella che è stata la sua casa. I ragazzi, al momento, si trovano in un altro comune accuditi da un familiare.