"Riccò del Golfo: Autopsie sui corpi di Saida Mammouda e Hichem Ben Fattoum, fiaccolata in memoria"

Saranno eseguite domattina dall’anatomopatologa Susanna Gamba le autopsie sui corpi di Saida Mammouda, la donna di Riccò del Golfo uccisa a coltellate lunedì dal marito Hichem Ben Fattoum, poi suicida. È quanto disposto dalla Procura, con le verifiche che di fatto andranno a chiudere che il fronte giudiziario della vicenda. Intanto, questa sera si terrà una fiaccolata per ricordare Saida. Una manifestazione che si annuncia "rumorosa, per dire basta al silenzio", quella che vede il sostegno del collettivo spezzino “Non una di meno“ e che vedrà i ragazzi della scuola riccolese preparare alcuni striscioni. Il ritrovo è alle 19 in via Roma 53, mentre la partenza è prevista mezzora dopo. Il corteo, dopo aver attraversato la via Aurelia, arriverà in via della Repubblica; sono previste delle soste durante il percorso, dove si alterneranno interventi a megafono.

"Sarà una manifestazione di dolore, di rabbia, di lotta. Non sarà una veglia silenziosa ma una passeggiata rumorosa, chiediamo quindi a chi parteciperà di portare qualunque cosa possa fare rumore. Sul fondo del corteo – spiegano da “Non una di meno“ – ci sarà una zona silenziosa dove chiunque ne senta il bisogno può stare per partecipare alla Passeggiata al riparo dai rumori forti".