Riccò del Golfo Medicina di genere. Dibattito con l’Asl 5 in Comune

Nel palazzo comunale di Riccò del Golfo (via Aurelia 150) Asl 5 organizza venerdì alle 17, un evento divulgativo per implementare la conoscenza della medicina di genere: un approccio personalizzato a patologie e prevenzione. L’incontro moderato da Maria Elena Cavallo, direttore Distretto Sociosanitario del Distretto 17, vedrà la partecipazione di Maurizio Gasperi, endocrinologo, Bruno Tarabella, cardiologo, Elena Carabelli, neurologa e Leonardo Moretti, psichiatra. "La diffusione della cultura delle differenze di genere specifiche in ambito sanitario – spiega Cavallo – è una modalità di empowerment del cittadino, chiamato a conoscere meglio se stesso e ad occuparsi di più della propria salute prevenendo la comparsa di malattie o ritardandone l’evoluzione Il fine di questo incontro è quello di proporre una sensibilizzazione all’approccio verso alcune delle più frequenti patologie cardiologiche, neurologiche, psichiatriche ed endocrinologiche che presentano differenze marcate tra uomo e donna".