Riapre il molo lericino: "Fruibile la scogliera"

È stata riaperta ieri a Lerici la zona della scogliera del molo: a oltre sei mesi dalla terribile mareggiata che nel novembre scorso aveva scalzato massi e strutture, i lavori di ripristino sono ormai parzialmente conclusi. Sarà possibile quindi accedere alla scogliera e alla passeggiata in legno dietro al molo. I lavori effettuati fino a oggi hanno consentito di completare il consolidamento del muraglione e il ripristino delle murature. Sarà ancora necessaria qualche settimana per completare la sostituzione della pavimentazione del molo Noceti e il nuovo impianto di illuminazione che andrà a sostituire quello danneggiato; sarà l’occasione per installare anche nuove colonnine per la zona delle barche in transito. Nelle scorse settimane è stata infine completata la bonifica del fondale interno dai detriti delle mareggiate. Per consentire lo svolgimento delle ultime lavorazioni, rimarrà interdetto anche il muraglione per effettuare la pitturazione delle ringhiere in un contesto sicuro. Contemporaneamente sono in fase conclusiva le operazioni di demolizione della struttura balneare della spiaggia di Fiascherino e nelle prossime settimane si provvederà alla messa in sicurezza per permettere la completa fruizione della spiaggia e della struttura stessa; mentre dalla prossima settimana, appena le condizioni del mare lo permetteranno, inizieranno i lavori alla passeggiata del Gro di Tellaro mediante l’utilizzo del pontone in mare. "Lavori che ci permetteranno di restituire gli spazi a cittadini e turisti. Il percorso è stato impegnativo" spiega Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici.