Revisione auto dimenticata, sedici multe

Sedici automobilisti spezzini hanno dimenticato di effettuare la revisione periodica e sono stati multati dalla polizia locale. Il controllo è avvenuto con l’Xtreme targa system, l’apparato mobile che può essere trasferito su ogni veicolo di servizio ed operativo da inizio mese, che si è rivelato di grande efficacia nel rinforzare l’azione di controllo degli agenti sul territorio. La scorsa mattina, in sole tre ore, ha segnalato ben sedici veicoli non in regola con la revisione che circolavano in città. Tutti sono stati fermati ed ai conducenti contestate le violazioni. Il nuovo apparato tecnologico si rivela inoltre utile per tutta una serie di verifiche documentali inerenti sia l’efficienza dei mezzi, che l’idoneità alla guida e la regolarità dei titoli abilitativi. Infatti, una volta fermato il veicolo gli agenti svolgono un controllo generale. Dei veicoli fermati, a titolo esemplificativo, in tre casi i conducenti avevano la patente scaduta di validità e sono stati interdetti dalla guida. I numeri dimostrano un’esponenziale risultato in termini di efficacia dell’azione di controllo sui veicoli circolanti, attraverso una razionalizzazione delle procedure di accertamento ed un immediato ritorno in termini di sicurezza di tutti gli utenti della strada.