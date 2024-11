Respinto il ricorso del Cittadella

Il Collegio di garanzia del Coni ha confermato il tre a zero a tavolino a favore del Pisa nel match contro il Cittadella (terminato 1 a 1 sul campo), che lo scorso 2 ottobre era stato deliberato dalla Corte d’Appello Federale. Il ricorso presentato dal Cittadella ai giudici del Coni, volto a ripristinare il risultato del campo, non ha sortito gli effetti voluti, cristallizzando di fatto la classifica attuale che recita: Sassuolo a 31 punti, Spezia e Pisa a 30. L’oggetto del contendere è noto: ai nerazzurri toscani era stata consegnata una distinta nella quale non appariva il nome del giocatore del Cittadella Desogus, poi subentrato nel corso del match. Da lì il ricorso del club pisano, con il giudice sportivo che aveva omologato il risultato del campo, poi annullato con la vittoria a tavolino attribuita al Pisa. F.B.