Renzo Fregoso ricordato con una targa

Una targa in memoria di Renzo Fregoso è stata scoperta in ieri sulla facciata del palazzo di via Roma 160 luogo di nascita del poeta, narratore e custode del dialetto spezzino. "Rendiamo omaggio – le parole del sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini – ad un uomo che ha svolto un ruolo prezioso nel promuovere e preservare la cultura e la lingua dialettale spezzina. Con questa targa vogliamo ricordare il suo lavoro e l’importanza di preservare la nostra identità collettiva, convinti che per costruire un solido futuro è necessario partire dalla conoscenza delle nostre tradizioni più autentiche".

Renzo Fregoso ha dedicato la sua vita a celebrare la “spezzinità”. Nato nel 1922, ha trascorso la sua giovinezza nel quartiere di piazza Brin, un luogo che ha sempre considerato il cuore pulsante della Spezia. Le sue radici affondano in questa terra, e attraverso le sue parole, ha saputo raccontare storie, tradizioni e volti che hanno caratterizzato la nostra comunità. La sua passione per la poesia si è tradotta in opere che hanno arricchito il patrimonio culturale spezzino. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Tazebao” (1984), “Quer campanèo der chèe ch’i me fa Brin” (1995) e “Demóa d’Amóe” (2002).

Ma oltre alla scrittura, Fregoso era un inimitabile dicitore, capace di incantare il pubblico con le sue “Circonlocuzioni intorno alla spezzinità”, presentate annualmente all’Accademia Capellini dal 1986 al 2019. La sua poesia non era solo un mezzo per raccontare il passato, ma anche un ponte che collegava le generazioni, permettendo a tutti noi di comprendere e apprezzare le nostre radici. Con ironia e nostalgia, ha saputo trasformare il dialetto in uno strumento di unione e identità. Renzo Fregoso era nato alla Spezia (in Piazza Brin) nel 1922 ed è mancato, centenario, nel marzo 2022.