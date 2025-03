’Religio’ chiude la rassegna

Soriteatro 24/25 si conclude con ‘Religio’, il nuovo concerto spettacolo del polistrumentista e compositore Edmondo Romano, corredato dall’omonimo cd. È in scena domani alle 21 al Teatro Comunale di Sori (in via Alleati Combattenti 9), nella Città Metropolitana di Genova, come ultimo appuntamento della Stagione ideata e diretta da Sergio Maifredi, prodotta da Teatro Pubblico Ligure. Le note di ‘Religio’ in concerto sono affidate alle voci, un trio jazz, agli archi e molto altro e vedrà sul palco oltre a Edmondo Romano al sax soprano, al clarinetto, chalumeau e ai flauti, la presenza di artisti ed esecutori importanti per la nostra città: Simona Fasano alla voce, Tina Omerzo al pianoforte, Alessandro Serri alla chitarra classica e programmazione, Fabio Biale al violino e tastiere, Arianna Menesini al violoncello, Riccardo Barbera al contrabbasso e Cristiano Fabbri alla danza. I biglietti disponibili online www.mailticket.it e alla pro loco Sori (0185 700681).