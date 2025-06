Regione Liguria, oltre 430mila euro a supporto della mucca Cabannina

Genova, 24 giugno 2025 – Torna sabato 14 giugno, nella frazione di Serra, il Festival della Cabannina, evento dedicato all’unica razza bovina autoctona della Liguria e presidio Slow Food. Un’intera giornata a ingresso libero per riscoprire tradizioni, sapori autentici e il legame profondo tra allevamento, territorio e cultura. Giunto alla sua terza edizione, il Festival è promosso dal Comune di Serra Riccò e dall’Associazione Produttori allevatori razza Cabannina (Aparc, con il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Slow FooRd Genova.

“La Cabannina, l’unica bovina autoctona della Liguria, è un simbolo identitario del nostro Entroterra, che non solo rappresenta un presidio di biodiversità, ma contribuisce attivamente alla salvaguardia del paesaggio, alla sostenibilità ambientale e alla vitalità economica delle nostre vallate. La Regione Liguria ha inserito la carne di Cabannina tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali, sostenendo il Presidio Slow Food, e promuovendo la sua presenza all’interno del circuito Liguria Gourmet. Inoltre, attraverso il PSR 2014-2022 e ora con il CSR 2023-2027, continuiamo a supportare concretamente gli allevatori con premi dedicati alla tutela delle razze locali a rischio di estinzione. Solo per la Cabannina, tra il 2019 e il 2024, sono stati erogati oltre 430.000 euro, e altri fondi sono in arrivo grazie alla nuova programmazione, che punta su sostenibilità, filiera corta e qualità certificata”, dichiara il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana.

Una vera e propria festa rurale, pensata per tutti: degustazioni, laboratori, show cooking, attività per famiglie, incontri culturali, escursioni outdoor e momenti di transumanza e mungitura. “Il Festival della Cabannina è un appuntamento prezioso che unisce comunità, tradizione e valorizzazione del territorio. La Cabannina, razza tipicamente ligure, rappresenta un patrimonio da tutelare: il suo latte, genuino e nutriente, dà origine a formaggi d’eccellenza che raccontano la nostra identità – dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana –. Come Regione sosteniamo con convinzione iniziative che promuovono le filiere locali e il lavoro degli allevatori, veri custodi della nostra ruralità”.

Cuore dell’evento sarà la Piazza del Festival, dove sarà possibile incontrare allevatori e produttori, assaporare specialità a base di Cabannina e acquistare prodotti di eccellenza del territorio, grazie al mercato agricolo e artigianale. Tra le novità di quest’anno, due nuovi appuntamenti speciali: alle 15 il 'Talk Cow', con la partecipazione di chef e di Riccardo Collu, referente Slow Food Genova e Onaf, per un approfondimento sulla prescinseua e sul tuccu genovese; a seguire, l’“Aperituccu”, aperitivo con prodotti tipici offerto da Aparc.

“Ringrazio la Regione per l’attenzione dimostrata verso il Festival della Cabannina – dice Angela Negri, sindaco di Serra Riccò – . Si tratta di un evento che per noi non è solo marketing territoriale, ma anche un valore sociale, perché tutte le aziende agricole sono aziende agricole sociali e quindi cerchiamo di fare sempre il meglio per il nostro territorio”. Nella serata di sabato Pino Petruzzelli porterà in scena uno spettacolo teatrale, seguito da uno show con dj-set per tutte le età. Per agevolare la partecipazione sarà attivo un servizio navetta gratuito.