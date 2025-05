Il Comune finanzia 6 start up giovanili con un contributo di oltre 70mila euro

La Spezia, 30 maggio – Il Comune della Spezia ha concluso con successo le selezioni per il progetto 'Timer - Tempo di Impresa Mettiamoci in Rete - Sostegno alle Start up giovanili' e ha individuato 6 start-up giovanili che riceveranno contributi a fondo perduto per un totale di 70.650 euro. Le risorse saranno destinate a sostenere spese legate all’avvio ed al funzionamento delle nuove imprese in linea con il progetto imprenditoriale che hanno presentato.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Investire nelle giovani generazioni significa investire nel futuro della nostra città. Il successo di questo progetto ne è la dimostrazione concreta: con il finanziamento a sei nuove start up abbiamo scommesso sul talento dei giovani e sulle eccellenze del nostro territorio, offrendo loro non solo un’opportunità, ma un trampolino per costruire il proprio futuro qui, nella nostra città. Questo risultato è frutto della sinergia tra Enti, Istituzioni e soggetti privati all'interno della Rete per il Lavoro, un modello di collaborazione che guarda lontano e che pone basi solide per un’economia innovativa e sostenibile, capace di crescere con le energie delle nuove generazioni”.

L'iniziativa, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sull’Incremento Fondo per le politiche giovanili 2021, mira a sostenere l'imprenditorialità giovanile ed a promuovere lo sviluppo e l’attrattività del territorio spezzino.

Tra le start-up selezionate, due erano già costituite e potranno rafforzare la loro attività grazie ai contributi ricevuti.

Neoeast società cooperativa, start up innovativa che offrirà soluzioni innovative nel turismo e nella tecnologia digitale con un forte focus su sostenibilità e tutela del mare, grazie al progetto 'Shareboat', una piattaforma dedicata alla condivisione, al noleggio ed alla gestione delle imbarcazioni. E Sen5es sas di Giubasso Umberto & C., che si occupa della produzione e commercio di bevande alcoliche e non ed ha presentato il progetto 'Espansione e consolidamento del proprio brand Cinque Terre Gin in Italia e all’Estero'.

Le altre quattro start-up selezionate erano invece in fase di costituzione e potranno beneficiare dei contributi per avviare la loro attività.

Antichi Sentieri Liguri cooperativa di comunità, che si propone di fare della Val di Vara un prodotto turistico di interesse nazionale ed internazionale, offrendo escursionismo esperienziale, team building, tour in mountain bike e trekking. Svolgerà anche attività di progettazione e manutenzione di aree verdi e sentieri.

Aranea - Festival d’arte dislocato, che mira a costituire una nuova organizzazione culturale in forma associazionistica per svolgere attività in ambito artistico e di promozione culturale e sociale della città, anche attraverso il recupero di luoghi periferici o sottoutilizzati del contesto urbano, coinvolgendo i giovani e più in generale la cittadinanza.

Breathe Liguria, che mira a valorizzare il territorio attraverso molteplici attività: tour di differenti tipologie che facciano emergere tematiche specifiche, dalla botanica alla cinofilia, dal teatro allo yoga, ecc., creazione e realizzazione di eventi di team building, servizi di accoglienza, organizzazione di eventi, creazione di una community.

Jooin Experience - attività di team building aziendale nel Golfo dei Poeti, che offrirà esperienze di team building innovative e sostenibili rivolte principalmente ad aziende che desiderano rafforzare la coesione interna e migliorare il benessere organizzativo. L’obiettivo principale è quello di offrire alle imprese un servizio che integri in modo sinergico attività di mare con attività di terra per sviluppare competenze trasversali dei partecipanti e nel contempo valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del territorio.

Le start-up beneficiarie sono state selezionate sulla base di un bando emanato dal Comune, ad integrazione del precedente progetto 'Timer' e richiedeva tra i suoi requisiti, tra l'altro, la presenza di una sede operativa nel territorio della provincia della Spezia. Tale requisito è fondamentale per garantire che le risorse investite possano generare benefici concreti per la comunità locale. Oltre al supporto in denaro, a sostegno dell’avvio dell’attività le start up potranno usufruire anche dell’assistenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria, partner dell’iniziativa.

“Questo progetto rappresenta un importante passo avanti verso la creazione di un ambiente favorevole all'imprenditorialità giovanile nel nostro territorio – dichiara l'Assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico, Patrizia Saccone – . Siamo orgogliosi di sostenere i giovani imprenditori e di offrire loro l'opportunità di realizzare i loro progetti, contribuendo così allo sviluppo economico e alla crescita dell’economia locale. Speriamo che questo progetto possa essere di esempio e di ispirazione per altre iniziative, favorendo la creazione di un ecosistema imprenditoriale dinamico e innovativo”.