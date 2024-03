Rassegna ’I Libri, la Città, il Mondo’. Viaggio nel dolore dell’età fragile

La rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ prosegue, giovedì alle 18, con il terzo appuntamento che vedrà protagonista la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio. Premio Campiello nel 2017 con ‘L’Arminuta’, tradotto in oltre 25 lingue. Di Pietrantonio presenterà, negli spazi al piano terra della Fondazione, il suo ultimo romanzo dal titolo ‘L’età fragile’, edito da Einaudi, in dialogo con Benedetta Marietti, giornalista culturale e curatrice della rassegna. Donatella Di Pietrantonio, che con i suoi libri ha sempre riscosso un grandissimo successo da parte di pubblico e critica, torna con un’intensa storia di legami familiari, parole non dette e fragilità della vita. Questo romanzo – candidato al Premio Strega 2024 – rievoca un caso di cronaca che risale agli anni ’90, nel cuore dell’Abruzzo appenninico.

"Non esiste un’età senza paura – leggiamo nella sinossi – . Siamo fragili sempre, da genitori e da figli, quando bisogna ricostruire e quando non si sa nemmeno dove gettare le fondamenta. Ma c’è un momento preciso, quando ci buttiamo nel mondo, in cui siamo esposti e nudi, e il mondo non ci deve ferire. Per questo Lucia, che una notte di trent’anni fa si è salvata per un caso, adesso scruta con spavento il silenzio di sua figlia. Quella notte al Dente del Lupo c’erano tutti. I pastori dell’Appennino, i proprietari del campeggio, i cacciatori, i carabinieri. Tutti, tranne tre ragazze che non c’erano piú. Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento". Con la sua scrittura scabra, vibratile e profonda, capace di farci sentire il peso di un’occhiata e il suono di una domanda senza risposta, Donatella Di Pietrantonio tocca in questo testo una tensione tutta nuova.

La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ proseguirà fino al 30 maggio con altri sette appuntamenti in programma, che vedranno protagonisti i grandi nomi della narrativa e saggistica che presenteranno i loro romanzi più recenti davanti a un pubblico di lettori e appassionati. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. Apertura delle sale in via Chiodo 36 alle 17.30, inizio previsto per la presentazione alle 18.00. In tutti gli incontri sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci.

Marco Magi