Tentò di rapire una bambina, scatta la perizia sull’uomo

La Spezia, 26 marzo 2025 – Una perizia psichiatrica sull’uomo che nel dicembre scorso a Sarzana aveva tentato di sottrarre una bambina alla propria madre, finendo con l’essere bloccato da alcuni cittadini e poi ’salvato’ ai carabinieri, intervenuti provvidenzialmente per evitarne il linciaggio. Così ha deciso il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della Spezia, Tiziana Lottini, nell’ambito del procedimento penale a carico di un 48enne milanese senza fissa dimora. L’uomo è accusato di tentato sequestro di persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e si trova nel carcere di Villa Andreino, in attesa del giudizio. La decisione del gup spezzino è arrivata a seguito dell’istanza formulata dall’avvocato difensore, Giuseppe Faggioni, che ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato dalla perizia psichiatrica. Ieri, la nomina del professionista da parte del tribunale, lo psichiatra Leonardo Moretti. La vicenda è avvenuta in via Bertoloni, a poca distanza da piazza Matteotti, lo scorso 20 dicembre. L’uomo si era avvicinato a un passeggino, cercando inspiegabilmente di alzare dal seggiolino una bambina di un anno. La mamma, insieme all’altro figlio di 5 anni, quando si è accorta dell’intenzione dell’uomo che si era chinato sul passeggino tentando di afferrare la bimba, ha urlato mettendolo in fuga.

L’uomo, poco dopo, sarebbe spuntato nuovamente in piazza Matteotti dove avrebbe continuato nella sua performance cercando di strappare la sciarpa a una donna. Il figlio ha visto la scena ed è intervenuto arrivando a contatto con Cometti che a quel punto è stato circondato da diverse persone. A quel punto però sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana, che hanno letteralmente strappato dal gruppo di persone l’uomo mentre le due signore sono state visitate dal personale della Pubblica assistenza di Sarzana. Per loro nessuna conseguenza fisica ma soltanto molta paura soprattutto per la giovane mamma. Il 48enne milanese è stato portato in carcere alla Spezia; ieri la svolta, con la decisione dell’avvocato di ricorrere al rito alternativo.