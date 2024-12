Aveva tentato di rapire una bambina piccola. Disposto il percorso sanitario per l’uomo arrestato

Resta in carcere l’uomo che la scorsa settimana ha seminato il panico in centro città, rischiando di finire linciato dalla folla. Lo hanno salvato i carabinieri della compagnia di Sarzana coordinati dal maggiore Luca Panfilo strappandolo di peso dal pericoloso capannello di persone seriamente intenzionate a farsi giustizia. L’uomo, Gianluca Cometti, aveva tentato di strappare dal passeggino una bimba piccola in via Bertoloni e dopo stato messo in fuga dalle grida della mamma si è diretto in piazza Matteotti proseguendo nel suo inspiegabile show. Prima ha preso per mano un bimbo che stava giocando e una volta rimproverato da alcuni adulti presenti si è diretto verso una commerciante strappandole la sciarpa dal collo. Quando la situazione si fatta ormai insostenibile un gruppo di persone lo ha accerchiato e sono volate spinte e colpi. Nel frattempo qualcuno ha chiesto l’intervento dei carabinieri che si trovavano a poche decine di metri dalla piazza impegnati nelle operazioni di controllo del centro storico animato di visitatori e residenti alle prese con gli ultimi acquisti natalizi. L’uomo che ha vivacemente opposto resistenza sia al momento dell’intervento che in caserma è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sentito in carcere alla Spezia. Il giudice Marinella Acerbi, pubblico ministero Alessandra Conforti, ha convalidato l’arresto e disposto un percorso di cura sanitaria. La difesa è stata affidata all’avvocato Giuseppe Faggioni del foro della Spezia che potrebbe chiedere la perizia psichiatrica. L’uomo, classe 1976 senza fissa dimora, era arrivato a Sarzana giovedì scorso. Prima alcuni automobilisti lo hanno visto pericolosamente camminare sulla via Cisa a Ponzano proprio al centro della carreggiata poi si è presentato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo con il volto sanguinante. Nel pomeriggio di sabato l’incredibile comportamento che gli è costato l’arresto e la detenzione a Villa Andreino.

Massimo Merluzzi