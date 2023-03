Raot in piazza contro mozione Cenerini "Accuse prive di fondamento giuridico"

La Raot (Rete anti omofobia e transfobia) sarà presente al consiglio comunale di Spezia del 3 aprile quando sarà discussa la mozione presentata da Cenerini sulle carriere alias. "La mozione – scrive Raot – che cita le dichiarazioni dell’associazione Pro Vita, richiede di sospendere le carriere alias all’istituto Capellini-Sauro, sostenendo che quello strumento violi la legge in campo civile, amministrativo e penale... Le accuse di Cenerini e Pro vita sono prive di fondamento giuridico. La carriera alias è un accordo di riservatezza tra scuola, studente trans e famiglia attraverso il quale la persona trans chiede di essere riconosciuta e denominata con un genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita" Raot sarà sempre il 3 aprile alle ore 21 in Piazza Europa sotto la sede del Comune per manifestare pacificamente il proprio dissenso.