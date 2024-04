Raid sulle auto. Strappati i tergicristalli

Raid vandalico sulle auto in sosta nel quartiere della Pieve.

E’ avvenuto durante la notte tra sabato e domenica, quando sulle vetture parcheggiate in salita Castelvecchio nei pressi del numero civico 4, subito dopo il parco, sono stati strappati i tergicristallo. Sarebbero otto in totale le auto danneggiate; ad alcune è stato strappato soltanto il tergicristallo posteriore, mentre ad altre anche quelli anteriori. Ad essere prese di mira sono state soprattutto le auto in sosta dei residenti di salita Castelvecchio 4, che avevano parcheggiato vicino a casa. Probabilmente il raid valdalico è avvenuto attorno alla mezzanotte, perché altre auto di residenti che sono state parcheggiate successivamente nella notte tra sabato e domenica, non hanno subìto alcun danno. A scoprire la brutta sorpresa sono stati gli stessi proprietari delle vetture al mattino. Hanno informato la polizia locale e questa mattina si recheranno a sporgere denuncia. Si tratta chiaramente di un gesto vandalico fine a se stesso e senza alcuna motivazione. Qualcuno se l’è presa con i tergicristallo, strappandoli, sulle auto che erano parcheggiate in strada. Potrebbe trattarsi di un gruppo di vandali, ma anche di una sola persona. La speranza è che nella zona ci siano delle telecamere che possano aver ripreso se non proprio il momento del danneggiamento, i movimenti avvenuti nei pressi del parco della Pieve con il susseguente spostamento in salita Castelvecchio.

M.B.