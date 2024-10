Ragazzo trovato morto nel cantiere . Si segue la pista dello spaccio

Si sta indagando nel mondo degli stupefacenti per risalire alla morte del giovane marocchino ritrovato l’altra notte all’interno di un box attrezzi nel cantiere da tempo chiuso in via del Murello a pochi passi dal centro cittadino. Dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti sul corpo del diciasettenne di origini marocchine non sarebbero comunque emerse tracce di violenza, tendendo quindi a escludere la pista dell’omicidio. Una risposta definitiva verrà però fornita dall’autopsia che verrà conferita venerdì mattina all’anatomopatologa Susanna Gamba dell’Università di Pisa dal pubblico ministero Alessandra Conforti. Il decesso dovrebbe risalire almeno a un paio di settimane, esattamente il tempo della mancanza di contatti tra i fratelli. Anche se, nonostante il silenzio, non era stata presentata nessuna denuncia di scomparsa. Il giovane infatti era ospite di una comunità a Spezia anche se molto spesso arrivava a Sarzana per restare a casa di amici oppure del fratello maggiore. E’ stato proprio quest’ultimo a insospettirsi dal lungo silenzio anche telefonico. Così l’altra sera dopo essersi informato della sua assenza dalla comunità si è messo alla ricerca. E il fatto che abbia scelto di controllare il casottino del cantiere vicino al ponte della ferrovia è l’indizio che la zona sia particolarmente frequentata in determinati ambienti. Ma sul dettaglio spetterà far luce al commissariato di polizia di Sarzana, che ha ricevuto la segnalazione del rinvenimento del cadavere, coordinato dalla Questura spezzina. E’ stato proprio il fratello a trovare il corpo ormai in forte stato di decomposizione. A attirare l’attenzione è stata una scarpa che spuntava dal box in ferro. Una volta entrato il giovane si è trovato di fronte al macabro spettacolo. Il ragazzo è stato trovato rannicchiato come se avesse avuto delle contrazioni e negli abiti indossati non sono emersi segni collegabili a colpiti inferti. Il pubblico ministero Alessandra Conforti ha aperto un fascicolo contro ignoti e conferirà domattina l’incarico di effettuare l’autopsia.

Massimo Merluzzi