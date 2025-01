Raffiche di versi in galleria Adamello: Alinghieri ospite del Fantoni

"Quando un uomo con la pistola, incontra un uomo col fucile, l’uomo con la pistola è un uomo morto". È una delle frasi iconiche che Joe, lo straniero (Clint Eastwood), pronuncia nel mitico ‘Per un pugno di dollari’ di Sergio Leone. "Quando un uomo col fucile incontra un uomo con la poesia, l’uomo con la poesia è un uomo morto – afferma Alberto Grassi, presidente del Circolo Fantoni –. Ma se l’uomo con la poesia ha fatto in tempo a dire almeno un verso... nel breve volgere del tempo in cui il proiettile si dirige verso di lui, Roberto Alinghieri cercherà di convincerlo a fermarsi, raccontandogli una poesia. Spara.... e spara!".

È in programma giovedì, a partire dalle 21, nella nuova sede del Fantoni di Galleria Adamello 31, l’incontro ‘Ti amo, ti!’, con l’attore spezzino Alinghieri come protagonista. Dalle 20 è in programma anche un cocktail/buffet su prenotazione al numero 0187.1780909, con un contributo di 10 euro.

Nel corso della serata Michele Codeglia alla voce e Davide L’Abbate alle chitarre, anticiperanno, insieme all’attore, alcuni momenti del nuovo spettacolo ‘Zazzarazaz’, presto in tournée.

Roberto Alinghieri, attore, autore e regista classe 1962, si diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Genova collaborando con importanti attori e registi nazionali ed internazionali. Vincitore di numerosi premi come attore e autore teatrale è anche autore televisivo. Ha collaborato con la rivista Comix ed ha pubblicato vari libri. Negli ultimi anni ha affiancato all’attività artistica un intenso e riconosciuto impegno culturale nella nostra città, occupandosi, tra l’altro, fino a non molti anni fa, della programmazione del Teatro Civico.

Ma il Circolo Fantoni, che ha in serbo tanti altri eventi nelle prossime settimane, organizza anche dei viaggi interessanti. Come quello in programma dal 16 al 22 aprile, per la Semana santa in Andalucia, con tappe a Madrid, Granada, Cordova, Siviglia e Toledo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare sempre lo 0187.1780909.

m. magi