Quindici gatti cercano una casa. Incentivi comunali per l’adozione

Quindici gatti da accudire dopo la morte della padrona. L’esigenza di farsi carico di una situazione delicata, con l’obiettivo di dare una nuova casa ai felini fino a poco tempo fa accuditi amorevolmente da una donna e oggi ospitati da due strutture convenzionate della provincia, ha spinto il Comune di Riccò del Golfo a lanciare una campagna di sensibilizzazione, promuovendo un incentivo economico triennale per chi adotterà un gatto. Una vicenda, quella sfociata nel provvedimento comunale, che affonda le sue radici nella tragica scomparsa, alcuni mesi fa, di una giovane donna. Una signora dal cuore grande, che negli anni aveva dato riparo e cibo a una quindicina di gatti. Animali che, dopo il decesso, in assenza di famigliari che se ne potessero prendere cura, sono stati presi in carico dal Comune: e se nel frattempo alcuni sono stati adottati, molti altri sono stati destinati ai due canili convenzionati della provincia.

A quel punto, la giunta comunale guidata da Loris Figoli, ha deciso di lanciare una campagna per la promozione delle adozioni dei felini, incentivando coloro che si prenderanno cura di un animale con un assegno per i primi tre anni. La giunta ha deciso di estendere gliincentivi già in essere per i cani, anche ai gatti. In soldoni: il Comune garantirà a coloro che prenderanno in custodia i felini, un contributo economico di 300 euro per il primo anno, e di altri 200 euro per il secondo e il terzo anno. Soldi in grado di garantire la parziale copertura delle spese veterinarie e per l’alimentazione, che potrebbero incentivare l’adozione degli animali. "Grazie al supporto di associazioni, di volontari e veterinari, ci siamo fatti carico dei gatti – spiega l’assessore comunale Alberto Loi –, trovando per tutti un posto nelle strutture convenzionate della provincia. Data la situazione, per incentivare la loro adozione, abbiamo deciso di estendere anche ai felini gli incentivi che già da tempo sono in vigore per i cani, nella speranza che questi animali possano essere adottati e trovare una casa".

Un impegno, quello verso la tutela degli animali messo in atto dal Comune, che non si esaurisce negli incentivi: da anni è permesso che gli animali da compagnia deceduti possano essere sepolti nello stesso loculo del padrone. "Una politica di attenzione alla tutela animale – aggiunge l’assessore Loi – che vogliamo implementare. A breve avvieremo l’aggiornamento del regolamento comunale per la tutela degli animali".

Matteo Marcello