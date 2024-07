"Questa giunta è incapace di pianificare"

"Non poteva accadere altrimenti: in sette anni non si è stati capaci di abbozzare politiche di pianificazione rispetto a fenomeni che, era palese, avrebbero messo in difficoltà prima artigianato e commercio al dettaglio, poi ristorazione". Così il gruppo comunale del Pd guidato da Martina Giannetti (nella foto) commenta la lettera di protesta dei commercianti. "Il marcato calo del numero di attività commerciali tradizionali ha reso meno attrattiva la città, andando a pesare anche sul segmento del food. La giunta non è stata capace di fare il proprio mestiere: leggere i processi e provare ad intervenire. Come Pd abbiamo fatto le nostre proposte in più occasioni, il sindaco le ha snobbate. L’unico atto amministrativo è stato adottare un piano di marketing, che non si comprende a chi serva veramente". Per il gruppo comunale servono "forti politiche di incentivo alla nascita di nuovi negozi e laboratori artigiani; promuovere politiche abitative per attrarre nuovi residenti e consumatori; valorizzare le eccellenze del territorio e del nostro paese nel settore dell’alimentare". "Non ci dimentichiamo, infine, le politiche della sosta, penalizzate dall’ordinanza allo stop dei veicoli euro4. Lo chiariamo fin da subito: sia parcheggi che trasporto dovranno essere gratuiti, organizzati con mezzi dedicati e non utilizzando le normali linee già esistenti".

mat.mar.