Quelli che il cinema è d’estate. Al via la stagione delle arene

Il grande schermo è un amore che tanti non dimenticano. E che, alla Spezia, è destinato ad ardere: merito anche del cinema sotto le stelle che torna nella cornice della terrazza del Porto Mirabello dopo un anno di astinenza, per la gioia dei tanti appassionati della Settima Arte. Si chiamerà ’Arena Cinema Il Nuovo Estate 2024’, la lunga kermesse di eventi e spettacoli cinematografici dell’estate spezzina che taglia il traguardo del quarto di secolo: da ben 25 anni, va in scena ogni mese di luglio ed agosto, con la sola eccezione dello scorso anno, in cui per motivi organizzativi era saltata.

In regia, come di consuetudine, c’è l’associazione ’Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo’, che promuove questa lunga carrellata di titoli in collaborazione con la direzione del Porto Mirabello e il contributo di Fondazione Carispezia e Reclameitalia. Sarà una prima, la proiezione del noir campione di incassi in Francia, ad aprire la stagione: lunedì 8 luglio alle 21.30 – orario poi mantenuto per gli altri spettacoli – appuntamento con ’Il caso Goldman’, noir che racconta il caso mediatico di un uomo condannato per quattro rapine. Preceduto dalla presentazione del libro ’Giallo come il Golfo’, darà il via a una lunga carrellata di eventi e proposte incentrati sui migliori film della stagione e opere premiate ai grandi festival internazionali. Previsti sconti e pacchetti per gli spettatori: il costo del biglietto intero è di 8 euro, 6,50 quello del ridotto (under 12 e over 65), mentre per i possessori della Card Il Nuovo ammonta rispettivamente a 6 e 5 euro; previsti anche abbonamenti ’Porto Mirabello Card’ con 10 ingressi a 45 euro. È già completo il cartellone del mese di luglio, che dà nuova linfa a questa amata tradizione, passata anche per altre location della città: martedì 9 sarà proiettata la commedia statunitense ’The Holdlovers – Lezioni di vita’, il 10 sarà il giorno della prima de ’L’arte della gioia atto uno’, tratto dal romanzo postumo di Goliarda Sapienza con la regia di Valera Golino. Giovedì 11 tornerà la commedia di Riccardo Milani ’Un mondo a parte’ con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, mentre venerdì 12 Luca Guadagnino porterà gli spettatori in un intrigante mondo del tennis con ’Challengers’. Sempre sotto la guida dell’associazione ’Film Club Pietro Germi’ e sempre lunedì 8 luglio decolleranno anche gli altri due cartelloni: quello dell’Arena di San Pietro a Porto Venere e l’Arena sotto le stelle - Astoria Lerici (inizio spettacoli ore 21.30, prenotazioni su www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it, intero 8 euro, ridotto 6,5).