"Quel poeta visionario di Cyrano". Il dramma di Rostand con Cirillo

Torna ai tempi dell’adolescenza Arturo Cirillo, che dirige e interpreta Cyrano de Bergerac, tratto dall’omonima commedia-tragedia di Edmond Rostand pubblicata nel 1897. Ancora un doppio appuntamento con la stagione di prosa al Teatro Civico stasera e domani, sempre alle 20.45. "Andare con il ricordo ad un musical da me visto da ragazzino a Napoli, nell’ancora esistente Teatro Politeama, è stato il primo moto di questo nostro nuovo spettacolo. – afferma nelle note di regia Cirillo, autore anche dell’adattamento teatrale –. Il musical in questione era il Cyrano tratto dalla celeberrima commedia di Rostand, a sua volta ispirata a un personaggio storicamente vissuto, coetaneo del mio amato Molière. Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore è per me risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie proprio alla finzione della scena".

Lo spettacolo che almeno trentacinque anni dopo porta in scena, non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno). "Ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac – riprende Cirillo –, accentuandone più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche". Da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. "Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato". In scena con Cirillo, anche Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini.

Domani, a partire dalle 18, Arturo Cirillo incontrerà il pubblico in occasione di ‘Foyer - Teatro Civico al Pin’, in un appuntamento, al Pin (info al 331 6818352) moderato dal direttore artistico del Teatro Civico, Alessandro Maggi. Per informazioni contattare lo 0187 727521 o inviare una mail a [email protected], con il botteghino aperto dalle 8.30 alle 12 (domani anche dalle 16.30 alle 19).

Marco Magi