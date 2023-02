Quattro licenzamenti in porto Scaricati giovani apprendisti

Arrivano i primi licenziamenti nel porto spezzino. Nel mirino delle organizzazioni sindacali finisce l’azienda Eagles Service, che come denunciato dai sindacati avrebbe licenziato quattro apprendisti. "È inaudito che l’azienda Eagles Service licenzi 4 apprendisti senza prima ricorrere alla cassa integrazione. Siamo i primi a riconoscere le difficoltà che l’azienda sta attraversando, tuttavia prima di ricorrere al licenziamento di 4 lavoratori, apprendisti, secondo noi era più corretto fare ricorso all’ammortizzatore sociale della Cigo per tentare di salvaguardare tutti i posti di lavoro. Anche se l’Azienda e il proprio Consulente sostengono il contrario, la cosa era per noi fattibile chiedendo un primo pacchetto di 13 settimane. Si è preferito lasciare a casa 4 ragazzi". Caustica anche Cub Trasporti: per la Confederazione unitaria di base la decisione "di lasciare a casa 4 giovani apprendisti della Eagle Service rappresenta una breccia nel sistema di gestione di eventuali futuri esuberi. Oggi prendiamo atto che nelle principali aziende del porto si siglano accordi che sono solo ed esclusivamente a perdere nonostante la ripresa dei traffici a febbraio".