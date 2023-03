Quattro autisti di ambulanza a tempo indeterminato

L’Asl5 Spezzino ha indetto un concorso per l’assunzione di 4 autisti di ambulanza, operatori tecnici specializzati soccorritori su mezzi di soccorso di base e avanzati a tempo indeterminato. Requisiti richiesti: età non inferiore ai 18 anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico, cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private, patente di guida B o superiore, corso di qualificazione quale soccorritore come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22 maggio 2003, rilasciato dalla Regione Liguria o da altre Regioni, con indicazione del programma formativo e della durata del corso espressa in ore. Sul concorso c’è una riserva dei posti a favore del personale interno non nel medesimo profilo a concorso in servizio presso l’Asl 5 – La Spezia in possesso dei requisiti richiesti. In relazione al numero di domande l’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare una prova preselettiva. Previste valutazione titoli e due prove. Domande entro il 9 aprile su https:asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it