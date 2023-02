Quattro arrestati per l'uomo fatto a pezzi sul Parodi: era un corriere della droga

Polizia e carabinieri

La Spezia, 10 febbraio 2023- Arrestati quattro cittadini sudamericani (due dominicani, un colombiano ed un ecuadoriano) e altri due indagati per reati che vanno dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla morte come conseguenza di altro delitto, vilipendio e occultamento di cadavere e spaccio di cocaina. Sono giunte a conclusione le indagini avviate un anno fa dopo il rinvenimento di resti umani in una zona boschiva situata sulle prime alture della città. Gli uomini del nucleo investigativo dell’Arma dei carabinieri e della squadra mobile della Questura della Spezia, all’alba di questa mattina, li hanno tratti in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale della Spezia Fabrizio Garofalo, su richiesta del procuratore capo della Repubblica della Spezia Antonio Patrono e del sostituto procuratore Maria Pia Simonetti. Era il 17 febbraio 2022 quando un escursionista, che stava passeggiando su un sentiero in località Carpena di Marinasco – attratto dal comportamento anomalo dei propri cani e dal loro latrato – ha trovato le ossa di un bacino ed altri presumibili resti umani, allertando immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto il personale della squadra volante che, riscontrata la veridicità della segnalazione ed...