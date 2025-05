Quando un brand è senza tempo ’Timeless Festival’ sbarca a Sarzana: "Le storie dei nostri imprenditori"

Si svolgerà a Sarzana il festival che vuole celebrare storie e brand senza tempo, con incontri e tavole rotonde al Teatro Impavidi ed experience alla scoperta del territorio. ’Timeless Festival’ è infatti il nome della due giorni targata Alma Agency (con sede a Sarzana e a Milano) che per festeggiare i suoi primi 10 anni di attività, ha voluto realizzare proprio a Sarzana, sabato 17 e domenica 18 maggio, un festival ricco di esperienze immersive e di momenti di approfondimento. "Sarà una grande festa – commentano Luca Naj Oleari e Alice Bascherini, founder e cofounder di Alma Agency – una manifestazione che ha l’obiettivo di rimettere l’imprenditore, la sua storia e i valori al centro della comunicazione. Il Timeless Festival è il punto di partenza di un progetto più ampio dedicato a tutti quei brand che hanno il potenziale per diventare iconici e che guiderà la nostra azienda nei prossimi anni. L’evento si inserisce all’interno di una strategia che darà vita a un vero e proprio ecosistema dedicato alle imprese e alle loro storie".

Tra i protaganisti che si alterneranno sul palco del teatro sarzanese ci sarà l’attore, comico, docente e fondatore di Hbe Germano Lanzoni e Serena Porcari, Ceo di Dynamo Camp Ets e presidente di Dynamo Academy. Attesi anche Riccardo Guerrini, referente territoriale del Gruppo 24 ore, il maestro Tetsugen Serra, cofondatore della Dharma Academy, ministro di culto buddhista, Giancarlo e Beba Naj-Oleari, con storia del noto brand per farci fare un tuffo negli anni 80 e nell’epoca dei paninari e oggi fondatori di Rigadritto. Due invece le tavole rotonde previste, una incentrata sul marketing territoriale – che vedrà Diego Bosoni, Stefano De Mastri e François Droulers dialogare con Cristina Mottironi - e sul tema ’capitale umano’ che avrà invece come protagonisti Veronica Castelli, Alessandro Biggio e Francesco Benacci. Tra le experience nella giornata di domenica sarà possibile partecipare a un’attività di orienteering immersi nel parco di Montemarcello, visitare le aziende del luogo come i Cantieri Navali Valdettaro, effettuare una degustazione presso Cantine Lunae o una visita guidata a Fossacava.

"Un nuovo festival dell’innovazione che guarda a Sarzana come hub della contemporaneità – conclude l’assessore alla cultura Giorgio Borrini – È bello osservare come l’identità culturale di una città plurale, diversa e inclusiva, emerga proponendo idee e progetti nuovi, rappresentando le diverse anime di Sarzana". Per consultare il programma completo e acquistare il proprio ticket consultare: www.timelessfestival.it

Elena Sacchelli