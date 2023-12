Quando la musica è solidarietà. D’Anghera canta per l’Anffas

Le più belle canzoni natalizie raccolte in una raffinata tracklist. ‘Christmas is here’, per beneficenza. È l’idea della spezzina Loredana D’Anghera, direttore artistico del Premio Lunezia e docente al Conservatorio di Parma. Il cd è stato realizzato con la voce di Loredana e l’impegno artistico di Davide L’Abbate e Giuseppe Tropeano alle chitarre, Rudy Peroni al piano jazz, Paolo Porto al pianoforte classico e Alessia Vespa al flauto (le foto sono di Maria Grazia Testa e la copertina originale di Nicola Perucca). Loredana D’Anghera aggiunge così un altro tassello alla sua carriera dedicata allo studio del canto, oggi profusa anche per giovani cantautori e per gli studenti. Ricco il curriculum della cantante che ha duettato con molti big della musica leggera italiana, alcuni dei quali hanno scritto per lei brani originali, tra cui Gaetano Curreri, Mario Lavezzi e Alberto Fortis. L’iniziativa ‘Christmas is here’ for Anffas La Spezia, arriva per sostenere le attività dell’importante associazione del nostro territorio, che da tanti anni si occupa di persone con disabilità intellettiva e relazionale, e con un altro sogno da realizzare: acquistare un pulmino. Tutti sono invitati a passare dallo stand che domani, dalle 10 alle 18 sarà allestito in corso Cavour davanti a Zara e dove potrà essere preso il cd, il calendario ed una pallina natalizia realizzati dai ragazzi del centro, con una piccola donazione; il cd potrà anche essere ritirato direttamente al centro Anffas La Spezia in viale Amendola 92, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. "Un grande ringraziamento – afferma Alessia Bonati dall’Anffas – va a Loredana che ha pensato alla nostra associazione e realizzato queste splendide canzoni che ci allieteranno durante le vacanze natalizie".

Marco Magi