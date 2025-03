Quando la corsa fa bene al cuore e al mondo

L’organizzazione Corsa contro la Fame nasce in Francia nel 1979 ad opera di alcuni intellettuali francesi, tra cui Françoise Giroud, Bernard Henri Lévy, Marek Halter, il premio Nobel per la fisica Alfred Kastl. Negli anni, sono state aperte nuove sedi e nel 2014 è stata fondata l’organizzazione in Italia. Le donazioni raccolte dal progetto della Corsa sostengono le spese di cura per il supporto medico dei bimbi malnutriti, attraverso la somministrazione di cibo terapeutico e la costruzione di infrastrutture per aiutare la popolazione locale nel migliorare non solo l’alimentazione, ma anche l’economia.

Il progetto educativo del ’passaporto solidale’ coinvolge gli studenti, che, dopo una formazione iniziale, sensibilizzano amici e familiari sulle problematiche trattate. Le persone sensibilizzate possono fare una ’promessa di donazione’ per ogni giro percorso dagli studenti durante la corsa. Nel 2023, grazie ai progetti in 56 Paesi, l’organizzazione ha raggiunto circa 21 milioni di persone.

Il 6 maggio 2024 le classi del nostro istituto si sono recate al campo da corsa, pronte a salvare delle vite, proprio come dei supereroi, ma in realtà noi abbiamo solo cercato di contribuire. Bisogna sapere che purtroppo il prezzo delle medicine è pari a quello di un salario medio in Bangladesh! Eravamo super emozionati all’idea di poter aiutare tante famiglie e quindi abbiamo corso con tanto entusiasmo, incoraggiati dai nostri amici donatori che ci hanno sostenuto più che mai!