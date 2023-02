Quali sono le maggiori paure che viviamo noi ragazzi e come riusciamo ad affrontarle

Abbiamo fatto un sondaggio sulle paure in tutte le classi seconde del nostro Istituto. Dal sondaggio è emerso che le paure più diffuse sono quella del buio e quella dei ragni; molti ragazzi hanno paura di rimanere da soli o di perdere le persone care e qualcuno ha scritto che ha paura dei clown, forse ha visto il film "It" troppe volte da solo! Probabilmente i ragazzi hanno paura del buio perché senza luce ci si sente vulnerabili, non abbiamo vie d’uscita, non sappiamo dove andare.

Al buio gli oggetti possono sembrare spaventosi, si può pensare di avere dei mostri intorno o qualcosa di terribile che non vediamo e quindi non possiamo affrontare. La fobia di restare soli invece è legata alla paura di perdere i propri cari. Stranamente non sono emerse le paure della guerra e del Covid perché a 13 anni i pensieri positivi ci fanno mettere da parte gli eventi tragici come morte e malattie e preferiamo pensare al futuro con ottimismo e speranza.

Ma come si superano le paure? Con la presenza e l’aiuto dei genitori e degli amici; gli amici sono come una cura, una medicina. Grazie agli affetti riusciamo a superare le nostre paure.

Sapere di avere un amico disposto ad esserci sempre è fantastico.