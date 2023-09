Pulizia di fossi, canali e caditoie stradali a Lerici

Il Comune di Lerici si fa trovare pronto all’appuntamento con la stagione piovosa e spinge l’acceleratore sulla pulizia di fossi e canali del territorio: da Senato, in cui è partita nelle scorse settimane, la campagna è poi proseguita nei tratti via Militare, Canarbino, Tellaro, Zanego, canale Carbognano a Lerici, Portiolo e Lizzarella a San Terenzo e ha interessato anche le condotte di acque bianche a Lerici, San Terenzo e Tellaro. "Sono interventi programmati stagionalmente – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Lerici Marco Russo – che mantengono il territorio in sicurezza in vista dell’arrivo dell’autunno e delle prime piogge". I lavori sono finanziati con risorse destinate dalla pianificazione in sede di approvazione di bilancio. Gli operai schierati dall’amministrazione stanno liberando nei tratti più critici gli alvei da vegetazione, alberi e rifiuti per garantire la funzionalità idraulica dei colatori e ci si prepara alla fase 2. "A breve – continua – avvieremo la pulizia di cunette e caditoie stradali dai detriti portati dalle piogge e dai cinghiali, ritenuta di fondamentale importanza per attuare la prevenzione necessaria finalizzata ad arginare i rischi del dissesto idrogeologico, che questa amministrazione sta portando avanti fin dall’inizio del mandato anche attraverso il reperimento di importanti risorse per la messa in sicurezza di vaste aree interessate dal fenomeno". Inoltre, vanno avanti gli studi relativi alle verifiche della corretta dimensione dei tratti intubati degli stessi canali che attraversano i centri di Lerici e San Terenzo e seguirà inoltre la pulizia di questi tratti che sono sofferti all’accumulo di detriti e ramaglie portate dalle piene.