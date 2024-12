Provocano incidenti e scappano. Identificati dalla polizia locale

Stesso modus operando fuori dalle regole, ma alla fine stesso risultato: dopo aver provocato un incidente stradale con la loro auto, si sono dati alla fuga ma sono stati scoperti dalla polizia locale spezzina grazie anche all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza. Il primo episodio in via Parma dove due auto si sono scontrate, solo danni ma nessun ferito: uno dei due conducenti si è però subito dato alla fuga, ma dalla visione delle immagini gli agenti sono riusciti ad individuare la targa del veicolo e il conducente. E’ stato sanzionato per la mancata precedenza e per essersi allontanato dal luogo del sinistro senza aver scambiato i dati con la controparte, alla quale gli agenti hanno poi fornito tutti i dati assicurativi necessari per richiedere il risarcimento del danno subito.

Identica sorte toccata ad un altro automobilista, che aveva causato un incidente venerdì scorso, con un veicolo parcheggiato all’incrocio tra via XX Settembre e via Vecchio Ospedale. Gli agenti della polizia locale, ricevuta la denuncia di sinistro, ieri, hanno individuato la targa del veicolo responsabile grazie alla videosorveglianza cittadina e, dopo una breve indagine, sono riusciti a dare un nome al conducente del veicolo, che è stato convocato al comando e sanzionato per le infrazioni commesse. Anche in questo caso, gli estremi del responsabile e della compagnia assicurativa sono stati forniti dagli operatori alla vittima, che potrà così vedere risarcito il danno subito dal veicolo in sosta.