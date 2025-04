Provincia, rinnovati gli organi. Spilamberti e Loi le sorprese: "La vittoria dell’aggregazione"

Tra i volti nuovi della maggioranza sui banchi del consiglio provinciale c’è quello del sarzanese Luca Spilamberti. E’ stato il più eletto della lista “Insieme per la Spezia“ ottenendo 6774 preferenze. Spilamberti è al secondo mandato da consigliere comunale comunale dell’amministrazione della sindaca Cristina Ponzanelli. Dagli esordi come giovane rappresentante della Lega a esponente di Vince Liguria da tempo a stretto contatto con l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. L’altra novità è l’ingresso di Alberto Loi esponente di Fratelli d’Italia e vice sindaco di Riccò del Golfo. Il numero più alto in assoluto di preferenze (9632)è stato raggiunto da Gianluca Tinfena, vice sindaco del Comune di Arcola. Domenica ai seggi per i sindaci e consiglieri comunali dei Comuni spezzini per eleggere i componenti del consiglio provinciale. Alla consultazione hanno partecipato e votato 317 elettori, su 412 tra sindaci e consiglieri comunale della provincia spezzina, pari al 76,94%. Il peso del voto degli amministratori è determinato dalla fascia demografica in cui si trova il Comune in cui operano. Il consiglio provinciale spezzino è composto da dieci membri e resterà in carica due anni. Nella lista di centrodestra sono entrati sei consiglieri Luca Spilamberti 6774 voti; Marco Tarabugi 6036; Jacopo Ruggia 5884; Rita Mazzi 5701; Umberto Maria Costantini 5700; Alberto Loi 5441. Non eletti Stella Pollina 5300; Raffaella Plicanti 3953; Gina Gabriella Crovara 2696; Giancarlo Lucchetti 1263. Nella la lista 2 di centrosinistra “Il nostro territorio bene comune per una nuova Provincia della Spezia“ sono stati eletti Gianluca Tinfena 9632; Viviana Cattani 7771; Sandro Pietrobono 6635; Simone Regoli 6330. Non eletti Simona Duce 5597; Franco Vaira 4439. La segreteria del presidente Pierluigi Peracchini convocherà il primo consiglio entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Loris Figoli coordinatore di Vince Liguria ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Luca Spilamberti. "Una vittoria – commenta Figoli – che evidenzia la vitalità della classe dirigente che si fida e si muove al fianco dell’assessore Giampedrone. Un voto ampio e di grande aggregazione, per appartenenza territoriale nonchè allargamento generazionale, che si riconosce nei valori del civismo e della fattiva concretezza. Il risultato di Luca Spilamberti parla di fatti, di impegno, senza sottostare mai al compromesso, estraneo al continuo e imbarazzante cambio di casacca che disorienta gli elettori, li allontana dal voto, umilia la politica. E non dimentica l’apporto dell’amico Giancarlo Lucchetti, il quale porta alla lista un proprio peso determinante che arriva dall’intera Val di Vara". Il deputato di Fratelli d’Italia e vice sindaco spezzino, Maria Grazia Frijia, ha evidenziato il dato del suo partito. "Al di là delle facili analisi – commenta – Fratelli d’Italia non solo è il gruppo più numeroso all’interno del consiglio provinciale, ma è anche il partito che ha ottenuto più voti, ben 15.094, confermando di essere l’asse portante della Provincia. Questo risultato ci rappresenta come forza determinante nell’affermazione del centrodestra al governo della nostra provincia. Un sentito augurio di buon lavoro agli eletti Costantini e Loi, che sono chiamati a rappresentare al meglio gli interessi del nostro territorio". Plauso anche dalla lega alla rielezione di Jacopo Ruggia. "Un grazie a tutti i sindaci e i consiglieri comunali che hanno voluto rinnovare la fiducia a chi nei due anni trascorsi, non si è risparmiato nel portare a compimento gli obbiettivi relativi alle deleghe attribuitegli". La senatrice Raffaella Paita (Italia Viva) elogia Gianluca Tinfena. "E’ stato il primo in assoluto, perchè è un amministratore capace e competente e noi siamo una grande squadra. Senza il centro non si vince. E nei prossimi anni, anche alla Spezia sarà sempre più chiaro".

Massimo Merluzzi