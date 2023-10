Protezione civile sott’acqua. Infiltrazioni nella sede. Comune corre ai ripari

Sono i primi a correre in soccorso dei cittadini quando le allerte meteo causano disagi e pericoli. Un servizio importantissimo, cui dovrebbe corrispondere una sede operativa all’altezza. Invece, a Follo, il quartier generale della Protezione civile è preda di umidità e infiltrazioni d’acqua, tanto da costringere l’amministrazione comunale a intervenire per cercare una sede adeguata, al fine di garantire ai volontari l’espletamento del proprio servizio nelle condizioni migliori. Una vicenda che prende le mosse all’inizio del settembre scorso, quando i forti rovesci hanno messo a nudo le criticità della sede della protezione civile follese, situata nel piano seminterrato della struttura di piazza Garibaldi, dove trovano posto anche la Croce rossa e i carabinieri forestali. In quei giorni, l’acqua si è nuovamente infiltrata nei muri dei locali del centro operativo comunnale, costringendo i volontari a convivere con l’umidità.

Una situazione al limite che, qualche settimana dopo, ha convinto l’amministrazione comunale guidata da Rita Mazzi a intervenire. Come? Individuando una nuova sede per il centro operativo comunale, da affidare ai volontari follesi. La giunta comunale, nel ritenere che "il centro operativo comunale è fondamentale struttura di coordinamento operativo, come previsto nel piano di protezione civile comunale" e nel sottolineare che "in occasione degli ultimi eventi calamitosi occorsi sul territorio comunale l’attuale sede sita al piano primo seminterrato della struttura pubblica ’Giuliano Ratti’ è stata oggetto di problemi conseguenti a infiltrazioni di acqua e umidità", ha deliberato di spostare la sede al primo piano della medesima struttura, nei locali del salone polivalente che anni fa erano stati adibiti ad aule scolastiche per fronteggiare i dettami del protocollo anticovid.

Nei giorni scorsi, gli uffici comunali hanno affidato al geometra Damiano Liuzzo la redazione della progettazione esecutiva relativa ai lavori per riorganizzare ed attrezzare parte dei vani del salone polivalente di piazza Garibaldi, con l’obiettivo di realizzare in poche settimane le opere necessarie ad adeguare i locali del nuovo centro operativo comunale, così da mettere al più presto a disposizione dei volontari follese dell’associazione una sede maggiormente adeguata in occasione delle prossime allerte meteorologiche che richiederanno l’attivazione del centro operativo comunale.

Matteo Marcello