Protagonisti a Torino al Salone del libro

Per la prima volta è la Liguria la Regione ospite al Salone del Libro di Torino, previsto dal 9 al 13 maggio al Lingotto. Nel progetto curato dalla coordinatrice alle politiche culturali Jessica Nicolini, la Regione allestirà come stand un caratteristico borgo: una piazzetta ligure su cui si affacceranno case variopinte fatte di libri, mentre gli esterni presenteranno una sfilata di personaggi della storia ligure. In uno spazio di 200 metri quadri la Liguria porterà tutta la sua cultura, da autori e poeti ai cantautori, dai luoghi alla sua cucina. Cuore pulsante dello spazio fieristico gli oltre 30 editori liguri che accompagneranno i visitatori in un’esperienza immersiva per conoscere i grandi nomi della letteratura. La Fondazione De Ferrari sta infatti lavorando insieme agli editori per organizzare e animare lo stand. Non solo, perché accanto ai libri sfileranno le eccellenze enogastronomiche del territorio, che verranno offerte in una serie di momenti collettivi: dal pesto, all’olio, dalla focaccia al vino, simboli della Liguria e dell’accoglienza ligure.