Prosegue Erpici, Francesca Gironi porta 'Inizia per A' al Castello Malaspina

Prosegue Erpici, la rassegna itinerante di poesia orale e performativa pensata specificatamente per la Val di Vara dai Mitilanti, nell’ambito del progetto ‘Una vita tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie’. Protagonista del terzo evento, che si terrà oggi alle 19 al Castello Malaspina di Madrignano, sarà Francesca Gironi con ‘Inizia per A’, performance a base di corpo, testo e hula hoop. Francesca Gironi scrive poesie dedicate all’Enel e all’amministratore di condominio. Confonde la polizza dell’assicurazione con un’invocazione, trasforma gli annunci di Trenitalia in un discorso amoroso. Dialoga con chatbot e assistenti digitali. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro, comprensivo di Val di Vara Card. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare Martina al 370 3734084.