"Pronti a collaborare per l’onore della maglia"

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini si è così espresso, a La Nazione, riguardo il ’closing’ in atto: "A noi interessa l’onore e la storia della nostra maglia, pertanto da un lato collaboreremo con chiunque investirà nello Spezia, dall’altro dovremo avere un incontro istituzionale con la nuova proprietà per capirne i progetti. La squadra ha un suo costo, vedremo le idee di questo gruppo, spero che abbiano voglia di vincere. Non solo, quindi, lancio di giovani, perché devono avere contezza che arrivano in una piazza importante, in un club che annovera uno scudetto e che ha tanti tifosi. Mi auguro che i nuovi proprietari si possano innamorare del nostro territorio, che è tra i più belli al mondo, sperando di fare un percorso importante insieme. Magari con la perla della promozione in Serie A a maggio. Ringrazio i Platek per gli investimenti fatti, mi dispiace abbiano lasciato in questo momento perché, forse, proprio quest’anno avrebbero potuto raccogliere le soddisfazioni che auspicavano".

Anche l’assessore alla protezione civile e alle infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, ha preso parola: "Credo che i Platek lascino un segnale tangibile del loro percorso fatto, con uno stadio moderno, da Serie A, grazie a investimenti che hanno fatto insieme a noi come Regione e con il Comune della Spezia. L’ultimo atto sarà l’inaugurazione della copertura della curva Ferrovia che spero, avvenga, in contemporanea al closing. Mi auguro che la nuova proprietà possa accrescere i risultati sportivi perché tutti siamo speranzosi che la squadra sia implementata per traguardare il ritorno in Serie A. Aspettiamo Francis in Regione per una presentazione ufficiale con il presidente Bucci".

Fabio Bernardini