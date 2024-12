Promozione Il Canaletto incassa un sonoro ko

Promozione Ligure 14ª giornata Nell’ultima giornata del 2024 vincono la Tarros sulla Forza e Coraggio, il Levanto sul Magra Azzurri, il Beverino e il Don Bosco. Pareggia il Follo, mentre il Canaletto incassa una sonora sconfitta.

Vallescrivia - Canaletto Sepor 5-1; marcatori: 31’ Roncarà (C), 35’ Spano (V), 46’ Breschi (V), 70’ Alhagie (V), 81’ Fassone (V), 88’ aut. Mazza (C). Goleada della capolista. Al 37’ Pedaci sbaglia un rigore. Forza e Coraggio – Tarros Sarzanese 2-3; marcatori: 2’ Tonazzini (T), 50’ Bordin (F), 68’ Galasso (T), 70’ rig. Suso (F), 74’ Tivegna (T). Gara emozionante che viene risolta al 74’ da Tivegna. Levanto – Magra Azzurri 3-0; marcatori: 19’ Barilari, 44’ Tuvo, 53’ Del Vigo. Bella vittoria del Levanto che oltre ai tre gol neutralizza con Rollandi un rigore a Giannini all’85’.

San Desiderio - Intercomunale Beverino 0-2; marcatori: 78’ Lunghi, 83’ Carlini. Buon successo del Beverino (in foto Lorenzo Moracchioli) con Gaggini che para un penalty ai locali. Don Bosco – Panchina 3-0; marcatori: 53’ Romanelli, 56’ rig. Pesare, 48’ Conte. Con una tripletta il Don Bosco regola gli ospiti del Panchina. Stano si mette in mostra, parando al 63’ un calcio di rigore. Calvarese - Follo 2-2; marcatori: 11’ Di Vittorio (F), 23’ Canepa (C), 37’ Siri (C), 68’ Grassi (F). Tante emozioni e gol in un match che si conclude in parità.

Ilaria Gallione